Στη Ρώμη μπορούμε να μείνουμε σε ένα παλάτι με οικοδέσποινες δύο αληθινές πριγκίπισσες
MARIE CLAIRE

Στη Ρώμη μπορούμε να μείνουμε σε ένα παλάτι με οικοδέσποινες δύο αληθινές πριγκίπισσες

Σε σουίτα με προσωπικό μπάτλερ

Στη Ρώμη μπορούμε να μείνουμε σε ένα παλάτι με οικοδέσποινες δύο αληθινές πριγκίπισσες
Αν αναζητάμε στα ταξίδια μας μια διαμονή αυθεντικής πολυτέλειας, το concept απογειώνεται σε ένα αναγεννησιακό παλάτι στο κέντρο της Ρώμης που, σύμφωνα με ένα νέο ρεπορτάζ του CNN, συνδυάζει τις παροχές ενός πεντάστερου ξενοδοχείου με το μεγαλείο της ιστορίας του και, κυρίως, τη μοναδική εμπειρία του να έχεις ως οικοδέσποινες δύο πριγκίπισσες.

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