Τελικά έχει σημασία ο τρόπος που εφαρμόζουμε το άρωμά μας; Τα tip που κάνουν τη διαφορά στη διάρκειά του
MARIE CLAIRE

Τελικά έχει σημασία ο τρόπος που εφαρμόζουμε το άρωμά μας; Τα tip που κάνουν τη διαφορά στη διάρκειά του

Το πώς, το πότε και το πού ψεκάζουμε έχει σημασία.

Τελικά έχει σημασία ο τρόπος που εφαρμόζουμε το άρωμά μας; Τα tip που κάνουν τη διαφορά στη διάρκειά του
Το άρωμα είναι ίσως η πιο προσωπική λεπτομέρεια της καθημερινής μας ρουτίνας ομορφιάς και έχουμε όλες τον δικό μας τρόπο να το φοράμε. Συνήθως, όμως, η διαδικασία είναι σχεδόν μηχανική: Μερικοί ψεκασμοί στους καρπούς, λίγο στον λαιμό και είμαστε έτοιμες. Γνωρίζατε όμως ότι το σημείο εφαρμογής, η στιγμή που επιλέγουμε να το φορέσουμε, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το εφαρμόζουμε μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκειά του και τον τρόπο που εξελίσσεται πάνω μας;

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης