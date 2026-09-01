Τελικά έχει σημασία ο τρόπος που εφαρμόζουμε το άρωμά μας; Τα tip που κάνουν τη διαφορά στη διάρκειά του

Το άρωμα είναι ίσως η πιο προσωπική λεπτομέρεια της καθημερινής μας ρουτίνας ομορφιάς και έχουμε όλες τον δικό μας τρόπο να το φοράμε. Συνήθως, όμως, η διαδικασία είναι σχεδόν μηχανική: Μερικοί ψεκασμοί στους καρπούς, λίγο στον λαιμό και είμαστε έτοιμες. Γνωρίζατε όμως ότι το σημείο εφαρμογής, η στιγμή που επιλέγουμε να το φορέσουμε, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το εφαρμόζουμε μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκειά του και τον τρόπο που εξελίσσεται πάνω μας;