Τελικά έχει σημασία ο τρόπος που εφαρμόζουμε το άρωμά μας; Τα tip που κάνουν τη διαφορά στη διάρκειά του
Τελικά έχει σημασία ο τρόπος που εφαρμόζουμε το άρωμά μας; Τα tip που κάνουν τη διαφορά στη διάρκειά του
Το πώς, το πότε και το πού ψεκάζουμε έχει σημασία.
Το άρωμα είναι ίσως η πιο προσωπική λεπτομέρεια της καθημερινής μας ρουτίνας ομορφιάς και έχουμε όλες τον δικό μας τρόπο να το φοράμε. Συνήθως, όμως, η διαδικασία είναι σχεδόν μηχανική: Μερικοί ψεκασμοί στους καρπούς, λίγο στον λαιμό και είμαστε έτοιμες. Γνωρίζατε όμως ότι το σημείο εφαρμογής, η στιγμή που επιλέγουμε να το φορέσουμε, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το εφαρμόζουμε μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκειά του και τον τρόπο που εξελίσσεται πάνω μας;
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