Η Εύα Μέντες αποκάλυψε το τατουάζ που έκανε και αφιέρωσε στον Ryan Gosling

ΗEva Mendes είναι κάτι παραπάνω από ευχαριστημένη με το ένα και μοναδικό τατουάζ που έχει. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, η ηθοποιός και επιχειρηματίας δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, μεταξύ των οποίων μία στην οποία κάθεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο και δείχνει το τατουάζ της, στο οποίο αναγράφεται «de Gosling». Λίγο αργότερα, αποκάλυψε πως το συγκεκριμένο τατουάζ, στο εσωτερικό του καρπού της, είναι το μόνο που έχει κάνει ποτέ και το μόνο που ήθελε πραγματικά.«Είναι το μόνο που έχω, το μόνο που ήθελα ποτέ», έγραψε η Mendes στα σχόλια της ανάρτησης, απαντώντας σε έναν follower που παρατήρησε το τατουάζ.Η ηθοποιός έχει κρατήσει εδώ και χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τη 15χρονη σχέση της με τον Ryan Gosling, τον οποίο γνώρισε το 2011 στα γυρίσματα της ταινίας The Place Beyond the Pines. Το τατουάζ της το είδαμε πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2022.