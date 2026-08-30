Επτά ευέλικτα κομμάτια που μπορείτε να φοράτε τους επόμενους μήνες

Καθώς η καλοκαιρινή σεζόν αρχίζει να τελειώνει, στρέφουμε την προσοχή μας στα μεταβατικά κομμάτια που μπορούμε να φορέσουμε τώρα και τους επόμενους μήνες. Ο καιρός δεν είναι πια τόσο ζεστός, αλλά δεν είναι ακόμα φθινόπωρο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να παίξουμε με ελαφριά layers, κλειστά παπούτσια, τζιν και σακάκια.



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