Anne Hathaway: Η αφοπλιστικά ειλικρινής αντίδραση σε δημόσια ερώτηση για το φύλο του μωρού της

Η Anne Hathaway αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη πως μια έγκυος γυναίκα δεν ξεκουράζεται ποτέ, ειδικά αν έχει να προωθήσει πέντε (5) νέες ταινίες μέσα σε ένα χρόνο.