Anne Hathaway: Η αφοπλιστικά ειλικρινής αντίδραση σε δημόσια ερώτηση για το φύλο του μωρού της
MARIE CLAIRE

Anne Hathaway: Η αφοπλιστικά ειλικρινής αντίδραση σε δημόσια ερώτηση για το φύλο του μωρού της

Η 44χρονη σταρ βραβεύτηκε ως Disney Legend, χάρη στην επιτυχημένη πορεία της από τα «Princess Diaries» στα Όσκαρ.

Anne Hathaway: Η αφοπλιστικά ειλικρινής αντίδραση σε δημόσια ερώτηση για το φύλο του μωρού της
Η Anne Hathaway αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη πως μια έγκυος γυναίκα δεν ξεκουράζεται ποτέ, ειδικά αν έχει να προωθήσει πέντε (5) νέες ταινίες μέσα σε ένα χρόνο.
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