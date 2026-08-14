Η Γαλλία απαγορεύει τις ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις για προωθητικές πωλήσεις

Αν σας έχουν κουράσει οι τηλεφωνικές διαφημίσεις τότε ίσως θα έπρεπε να μετακομίσετε στη Γαλλία, καθώς μια νέα εποχή για το telemarketing ξεκινά στην χώρα, αφού από την Τρίτη απαγορεύονται οι ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις από επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται.Οι εταιρείες μπορούν να επικοινωνούν μόνο τηλεφωνικά με έναν καταναλωτή όταν η κλήση αφορά σύμβαση που έχει ήδη συνάψει μαζί τους ή όταν ο ίδιος έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή του για να δέχεται προωθητικές επικοινωνίες.Η οργάνωση προστασίας των καταναλωτών Que Choisir Ensemble χαρακτήρισε την αλλαγή «μικρή επανάσταση» για τον κλάδο των πωλήσεων.«Δεν μπορεί να τονιστεί αρκετά ότι η ηρεμία και η ιδιωτικότητα είναι δικαίωμα και ότι είναι καιρός να σταματήσει η έκθεση των καταναλωτών σε ανεπιθύμητες προωθητικές ενέργειες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.Η πρόεδρος της οργάνωσης, Marie-Amandine Stévenin, σημείωσε ότι το ίδιο ισχύει και για το διαδίκτυο και τον δημόσιο χώρο, όπου οι καταναλωτές έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με αμέτρητες προτροπές για αγορές.Όπως είπε, η οργάνωση εδώ και χρόνια ζητούσε να σταματήσει η αντίληψη ότι όποιος βρίσκεται στο σπίτι ή στην προσωπική του ζωή μπορεί αυτομάτως να θεωρείται εν δυνάμει πελάτης.