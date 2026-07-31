ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00: Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Η λαμπερή εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν του Lioness στη Νέα Υόρκη
MARIE CLAIRE

Η λαμπερή εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν του Lioness στη Νέα Υόρκη

Το σύνολο, παρουσιάστηκε στη Ρώμη ως μέρος της πρώτης συλλογής υψηλής ραπτικής της Maria Grazia Chiuri για τον οίκο Fendi.

Η λαμπερή εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν του Lioness στη Νέα Υόρκη

ΗNicole Kidman έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν της σειράς Lioness, που πραγματοποιήθηκε στο SVA Theater της Νέας Υόρκης. Έχοντας μόλις επιστρέψει από τις διακοπές της στην Ιταλία, η Αυστραλή ηθοποιός έδειχνε να ενσαρκώνει απόλυτα την ατμόσφαιρα ενός ιταλικού καλοκαιριού με την εμφάνισή της από τη συλλογή Fendi Haute Couture Φθινόπωρο 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης