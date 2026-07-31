Η λαμπερή εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν του Lioness στη Νέα Υόρκη
Η λαμπερή εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν του Lioness στη Νέα Υόρκη
Το σύνολο, παρουσιάστηκε στη Ρώμη ως μέρος της πρώτης συλλογής υψηλής ραπτικής της Maria Grazia Chiuri για τον οίκο Fendi.
Το σύνολο, παρουσιάστηκε στη Ρώμη ως μέρος της πρώτης συλλογής υψηλής ραπτικής της Maria Grazia Chiuri για τον οίκο Fendi.
ΗNicole Kidman έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν της σειράς Lioness, που πραγματοποιήθηκε στο SVA Theater της Νέας Υόρκης. Έχοντας μόλις επιστρέψει από τις διακοπές της στην Ιταλία, η Αυστραλή ηθοποιός έδειχνε να ενσαρκώνει απόλυτα την ατμόσφαιρα ενός ιταλικού καλοκαιριού με την εμφάνισή της από τη συλλογή Fendi Haute Couture Φθινόπωρο 2026.
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