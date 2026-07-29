O Ίλον Μασκ αποκάλεσε «μαριονέτα» την Αν Χάθαγουεϊ για μια ομιλία του 2018 (βίντεο)

ΟElon Musk επικρίνει την Anne Hathaway για μια ομιλία που έδωσε το 2018 προς υποστήριξη της ομοφυλοφιλικής και τρανς κοινότητας.«Είναι απλώς μια μαριονέτα. Όποιος έγραψε την ομιλία της είναι ο πραγματικός μ@#$%#@ς», έγραψε ο επιχειρηματίας μέσω του X την Κυριακή 26 Ιουλίου, με αφορμή το απόσπασμα από την ομιλίας της που κυκλοφόρησε ξανά στα social media, πρόσφατα.Σε άλλο σχόλιό του, την κατηγόρησε ότι δεν σκέφτεται κριτικά, ενώ επιτέθηκε και προσωπικά στην ευφυΐα της.Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο Εθνικό Δείπνο της Εκστρατείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Human Rights Campaign) στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβριο του 2018 για να παραλάβει το βραβείο «National Ally for Equality» της οργάνωσης, μιλώντας στο κοινό για τον κοινωνικό της ρόλο και το ευρύτερο περιβάλλον της.