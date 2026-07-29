Η Τζένιφερ Κόνελι επέλεξε Louis Vuitton για την εμφάνισή της στο πάνελ του Dark Matter του Apple TV+ στο Comic-Con
MARIE CLAIRE

Η Τζένιφερ Κόνελι επέλεξε Louis Vuitton για την εμφάνισή της στο πάνελ του Dark Matter του Apple TV+ στο Comic-Con

Η εμφάνιση αυτή αποτέλεσε ακόμη μία επιβεβαίωση της μακροχρόνιας σχέσης της ηθοποιού με τον γαλλικό οίκο, που ξεπερνά πλέον τη δεκαετία.

Η Τζένιφερ Κόνελι επέλεξε Louis Vuitton για την εμφάνισή της στο πάνελ του Dark Matter του Apple TV+ στο Comic-Con

Πριν από λίγες ημέρες, η Jennifer Connelly βρέθηκε στο San Diego Comic-Con για την προώθηση του δεύτερου κύκλου της σειράς Dark Matter του Apple TV+. Όπως ήταν αναμενόμενο, επέλεξε μια δημιουργία του οίκου Louis Vuitton: ένα μαύρο μίνι φόρεμα με λιτή γραμμή, όπου οι λευκές βολάν λεπτομέρειες στο ντεκολτέ και στο τελείωμα πρόσθεταν την απαραίτητη αντίθεση, αναδεικνύοντας ένα κατά τα άλλα μινιμαλιστικό σχέδιο.

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