Οι αποχρώσεις μαλλιών που δείχνουν πάντα κομψές αλλά δεν απαιτούν συνεχή συντήρηση

Η αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών είναι ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να ανανεώσετε την εμφάνισή σας. Ωστόσο, πολλές φορές συνοδεύεται από συχνά ρετούς, έντονη συντήρηση και μια μόνιμη ανησυχία για τη ρίζα που φαίνεται έντονα. Ευτυχώς, δεν ισχύει το ίδιο για όλες τις τεχνικές και όλες τις αποχρώσεις.Οι τάσεις των τελευταίων ετών στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς πιο φυσικά αποτελέσματα που «δένουν» αρμονικά με το φυσικό χρώμα των μαλλιών. Έτσι, η ρίζα μεγαλώνει πιο ομαλά, οι επισκέψεις στο κομμωτήριο αραιώνουν και το αποτέλεσμα παραμένει περιποιημένο για μεγαλύτερο διάστημα.