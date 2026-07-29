Η εγκυμοσύνη καταπονεί το γυναικείο σώμα σχεδόν σαν ένας υπερμαραθώνιος
MARIE CLAIRE

Η εγκυμοσύνη καταπονεί το γυναικείο σώμα σχεδόν σαν ένας υπερμαραθώνιος

«Ο ορισμός της δύναμης διαμορφώθηκε σύμφωνα με το αντρικό σώμα», γράφει η επιστήμονας Starre Vartan στο βιβλίο «The Stronger Sex»

Η εγκυμοσύνη καταπονεί το γυναικείο σώμα σχεδόν σαν ένας υπερμαραθώνιος
Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που μιλούσαμε για «ασθενές φύλο» – κάποιες από εμάς, που προλάβαμε τα 80s και τα 90s, ίσως θυμόμαστε να χρησιμοποιείται ακόμα η έκφραση. Στην πραγματικότητα όμως, αν υπάρχει «ασθενές φύλο», μήπως είναι το αντρικό; Αυτή την υπόθεση προτείνει η Αυστραλή επιστήμονας Starre Vartan στο βιβλίο της «The Stronger Sex», σχολιάζοντας ότι «ο ορισμός της δύναμης διαμορφώθηκε σύμφωνα με το αντρικό σώμα».

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