Τζάρεντ Λέτο: Νέες καταγγελίες για εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά

Οβραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και frontman των Thirty Seconds to Mars, Jared Leto, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών, μετά τη δημοσιοποίηση του ντοκιμαντέρ Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret.Συνολικά δέκα γυναίκες περιγράφουν τις εμπειρίες τους από τις συναντήσεις τους με τον ηθοποιό την περίοδο 2002-2016, ενώ εννέα από αυτές μιλούν δημόσια για πρώτη φορά. Τέσσερις γυναίκες τον κατηγορούν για πράξεις που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, συνιστούν εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά.Μία από τις καταγγέλλουσες υποστηρίζει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση όταν ήταν 17 ετών, μία δεύτερη ότι ο ηθοποιός την απείλησε με σεξουαλική επίθεση όταν ήταν 19, ενώ μία τρίτη ισχυρίζεται ότι διατηρούσε σεξουαλική σχέση μαζί του σε ηλικία 17 ετών στην Καλιφόρνια. Μια τέταρτη γυναίκα υποστηρίζει ότι ο καλλιτέχνης την προσέγγισε με μεθοδικό τρόπο (grooming), κάνοντας κατάχρηση της διασημότητάς του, καθώς, όπως λέει, της τηλεφωνούσε επανειλημμένα όταν εκείνη ήταν 16 ετών και έκανε σεξουαλικά υπονοούμενα. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, σύμφωνα με την ίδια, της πρότεινε να κάνουν σεξ. Αργότερα της ζητήθηκε να υπογράψει συμφωνητικό εμπιστευτικότητας (NDA), κάτι που αρνήθηκε.Παράλληλα, τέσσερις ακόμη γυναίκες αναφέρουν ότι δέχθηκαν παρόμοιες τηλεφωνικές κλήσεις όταν ήταν νεότερες, ενώ μία ακόμη περιγράφει περιστατικό σε μουσικό φεστιβάλ, όταν ήταν 14 ετών, κατά το οποίο, όπως καταγγέλλει, ο ηθοποιός έκανε άσεμνο σχόλιο για το σώμα της και ζήτησε από μέλος της ασφάλειας να την οδηγήσει στα παρασκήνια.