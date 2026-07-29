Πρίγκιπας Ουίλιαμ– Κέιτ Μίντλετον: Η ανάρτηση με στιγμές από το καλοκαίρι τους

Ένα μικρό «summer rewind» δημοσίευσαν στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton, δίνοντας στους θαυμαστές τους μια γεύση από το πώς κύλησε το καλοκαίρι τους μέχρι σήμερα.«The Summer Rewind 🌞⏪. Ευχαριστούμε όλους όσοι έκαναν τους τελευταίους μήνες τόσο ξεχωριστούς!», έγραψαν στη λεζάντα της ανάρτησης, η οποία συγκέντρωσε στιγμιότυπα από επίσημες υποχρεώσεις αλλά και οικογενειακές στιγμές με τα τρία παιδιά τους.Το φωτογραφικό άλμπουμ ανοίγει με τον πρίγκιπα William και την Kate Middleton στους κήπους του Buckingham Palace, όπου φιλοξένησαν το καθιερωμένο garden party στις 8 Μαΐου. Ακολουθούν εικόνες από την κοινή τους εμφάνιση στις 17 Ιουνίου στις ιπποδρομίες Royal Ascot, αλλά και από την παρουσία τους στο Wimbledon, όπου η Kate Middleton απένειμε το τρόπαιο στη νικήτρια του γυναικείου τουρνουά.