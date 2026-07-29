Μητέρα ακούει την καρδιά της νεκρής κόρης της στο στήθος του αγοριού στο οποίο μεταμοσχεύτηκε (βίντεο)
Μητέρα ακούει την καρδιά της νεκρής κόρης της στο στήθος του αγοριού στο οποίο μεταμοσχεύτηκε (βίντεο)
Η δωρεά της του έσωσε τη ζωή
Τα τελευταία τρία χρόνια, ο 12χρονος Nazar από την Ουκρανία ήταν σοβαρά άρρωστος. Έπαθε λευχαιμία, σοβαρή πνευμονία και αργότερα ανέπτυξε καρδιακή ανεπάρκεια. Το μόνο που θα μπορούσε να του σώσει τη ζωή θα ήταν μια μεταμόσχευση καρδιάς.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα