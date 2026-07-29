Μητέρα ακούει την καρδιά της νεκρής κόρης της στο στήθος του αγοριού στο οποίο μεταμοσχεύτηκε (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Μητέρα ακούει την καρδιά της νεκρής κόρης της στο στήθος του αγοριού στο οποίο μεταμοσχεύτηκε (βίντεο)

Η δωρεά της του έσωσε τη ζωή

Μητέρα ακούει την καρδιά της νεκρής κόρης της στο στήθος του αγοριού στο οποίο μεταμοσχεύτηκε (βίντεο)
Τα τελευταία τρία χρόνια, ο 12χρονος Nazar από την Ουκρανία ήταν σοβαρά άρρωστος. Έπαθε λευχαιμία, σοβαρή πνευμονία και αργότερα ανέπτυξε καρδιακή ανεπάρκεια. Το μόνο που θα μπορούσε να του σώσει τη ζωή θα ήταν μια μεταμόσχευση καρδιάς.

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