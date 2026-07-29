Οcean: Η μαγεία του βυθού γίνεται η πιο δυνατή τάση του καλοκαιριού
MARIE CLAIRE

Οcean: Η μαγεία του βυθού γίνεται η πιο δυνατή τάση του καλοκαιριού

Kοχύλια, ξεθωριασμένες από τον ήλιο αποχρώσεις, πλεκτές επιφάνειες και οργανικές λεπτομέρειες συνθέτουν το νέο λεξιλόγιο του καλοκαιρινού στυλ.

Οcean: Η μαγεία του βυθού γίνεται η πιο δυνατή τάση του καλοκαιριού
Το καλοκαίρι είναι στο απόγειό του και η μόδα στρέφει για μία ακόμη φορά το βλέμμα της στη θάλασσα. Η αίσθηση της ελευθερίας, οι αποχρώσεις του νερού, οι φυσικές υφές και η χαλαρότητα των διακοπών μεταφράζονται σε ρούχα και αξεσουάρ φτιαγμένα για να συνοδεύσουν κάθε στιγμή, από την παραλία μέχρι ένα δείπνο με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

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