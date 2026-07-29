Οcean: Η μαγεία του βυθού γίνεται η πιο δυνατή τάση του καλοκαιριού
Οcean: Η μαγεία του βυθού γίνεται η πιο δυνατή τάση του καλοκαιριού
Kοχύλια, ξεθωριασμένες από τον ήλιο αποχρώσεις, πλεκτές επιφάνειες και οργανικές λεπτομέρειες συνθέτουν το νέο λεξιλόγιο του καλοκαιρινού στυλ.
Kοχύλια, ξεθωριασμένες από τον ήλιο αποχρώσεις, πλεκτές επιφάνειες και οργανικές λεπτομέρειες συνθέτουν το νέο λεξιλόγιο του καλοκαιρινού στυλ.
Το καλοκαίρι είναι στο απόγειό του και η μόδα στρέφει για μία ακόμη φορά το βλέμμα της στη θάλασσα. Η αίσθηση της ελευθερίας, οι αποχρώσεις του νερού, οι φυσικές υφές και η χαλαρότητα των διακοπών μεταφράζονται σε ρούχα και αξεσουάρ φτιαγμένα για να συνοδεύσουν κάθε στιγμή, από την παραλία μέχρι ένα δείπνο με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
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