Το εντυπωσιακό τζιν γίνεται το νέο κομμάτι-κλειδί της βραδινής γκαρνταρόμπας

Υπήρχε μια εποχή που το «going-out top» ήταν το πρωταγωνιστικό κομμάτι κάθε βραδινής εμφάνισης. Σήμερα, όμως, οι ισορροπίες αλλάζουν. Το statement jean διεκδικεί επάξια τη θέση του, αποδεικνύοντας ότι είναι ένα κομμάτι μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και τον πιο απλό συνδυασμό.