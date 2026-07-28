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Το εντυπωσιακό τζιν γίνεται το νέο κομμάτι-κλειδί της βραδινής γκαρνταρόμπας
MARIE CLAIRE

Το εντυπωσιακό τζιν γίνεται το νέο κομμάτι-κλειδί της βραδινής γκαρνταρόμπας

Tα fashion brands επαναπροσδιορίζουν το ντένιμ παντελόνι ως το βασικό κομμάτι μιας βραδινής εμφάνισης, μέσα από κρύσταλλα, μεταλλικές λεπτομέρειες, ιδιαίτερα ξεβάμματα, prints και ανατρεπτικές αποχρώσεις.

Το εντυπωσιακό τζιν γίνεται το νέο κομμάτι-κλειδί της βραδινής γκαρνταρόμπας

Υπήρχε μια εποχή που το «going-out top» ήταν το πρωταγωνιστικό κομμάτι κάθε βραδινής εμφάνισης. Σήμερα, όμως, οι ισορροπίες αλλάζουν. Το statement jean διεκδικεί επάξια τη θέση του, αποδεικνύοντας ότι είναι ένα κομμάτι μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και τον πιο απλό συνδυασμό.

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