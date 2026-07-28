Τι σχέση μπορεί να έχει ο Erling Haaland με τις φάσεις περιόδου μιας γυναίκας;
Τι σχέση μπορεί να έχει ο Erling Haaland με τις φάσεις περιόδου μιας γυναίκας;
«Αφού οι γυναίκες πρέπει να μάθουν για το παγκόσμιο κύπελλο που συμβαίνει κάθε 4 χρόνια, ας μάθουν και οι άνδρες για την έμμηνο ρύση που συμβαίνει μία φορά τον μήνα».
ΟErling Haaland ήταν μάλλον ο πιο αγαπητός παίκτης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου που διεξήχθη στον Ιούνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, χάρη στις αναρτήσεις του στο Instagram και την ευχάριστη συμπεριφορά του. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τόσο η ζωή του και οι σχέσεις με τους συμπαίκτες του, όσο και το στυλ του, αφού ανήκει στους αθλητές που επιλέγουν να κρατήσουν γυναικείες τσάντες.
Στην πιο απρόσμενη «συνεργασία» του πάντως φαίνεται ότι ο ποδοσφαιριστής βοηθά τους άνδρες να κατανοήσουν τα πάντα για την έμμηνο ρύση.
Ο 26χρονος Νορβηγός και αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι εμφανίστηκε σε μια πρόσφατη ανάρτηση στο Instagram της εταιρείας Hiya Healthcare, με έδρα το Ντουμπάι, όπου χρησιμοποιήθηκαν διάφορες φωτογραφίες του αθλητή για να απεικονιστεί κάθε φάση του εμμηνορροϊκού κύκλου.
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Στην πιο απρόσμενη «συνεργασία» του πάντως φαίνεται ότι ο ποδοσφαιριστής βοηθά τους άνδρες να κατανοήσουν τα πάντα για την έμμηνο ρύση.
Ο 26χρονος Νορβηγός και αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι εμφανίστηκε σε μια πρόσφατη ανάρτηση στο Instagram της εταιρείας Hiya Healthcare, με έδρα το Ντουμπάι, όπου χρησιμοποιήθηκαν διάφορες φωτογραφίες του αθλητή για να απεικονιστεί κάθε φάση του εμμηνορροϊκού κύκλου.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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