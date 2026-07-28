Οι πιο περιζήτητες εταιρείες μόδας για να εργαστεί κανείς το 2026
Οι πιο περιζήτητες εταιρείες μόδας για να εργαστεί κανείς το 2026
Οι οίκοι που αποτελούν το όνειρο κάθε επαγγελματία της μόδας.
Οι οίκοι που αποτελούν το όνειρο κάθε επαγγελματία της μόδας.
Υπάρχουν οίκοι που εξακολουθούν να καθορίζουν τις τάσεις και άλλοι που αποτελούν το απόλυτο όνειρο για κάθε επαγγελματία της μόδας. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Business of Fashion, η Chanel είναι η εταιρεία που οι περισσότεροι θα ήθελαν να έχουν στο βιογραφικό τους το 2026, αφήνοντας στη δεύτερη και τρίτη θέση τους οίκους Hermès και Dior. Η κατάταξη βασίζεται στις απαντήσεις 1.173 επαγγελματιών και επίδοξων εργαζομένων από 93 χώρες και σκιαγραφεί τις νέες προτεραιότητες των ανθρώπων που θέλουν να χτίσουν καριέρα στον χώρο του luxury fashion.
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