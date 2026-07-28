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Οι πιο περιζήτητες εταιρείες μόδας για να εργαστεί κανείς το 2026
MARIE CLAIRE

Οι πιο περιζήτητες εταιρείες μόδας για να εργαστεί κανείς το 2026

Οι οίκοι που αποτελούν το όνειρο κάθε επαγγελματία της μόδας.

Οι πιο περιζήτητες εταιρείες μόδας για να εργαστεί κανείς το 2026
Υπάρχουν οίκοι που εξακολουθούν να καθορίζουν τις τάσεις και άλλοι που αποτελούν το απόλυτο όνειρο για κάθε επαγγελματία της μόδας. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Business of Fashion, η Chanel είναι η εταιρεία που οι περισσότεροι θα ήθελαν να έχουν στο βιογραφικό τους το 2026, αφήνοντας στη δεύτερη και τρίτη θέση τους οίκους Hermès και Dior. Η κατάταξη βασίζεται στις απαντήσεις 1.173 επαγγελματιών και επίδοξων εργαζομένων από 93 χώρες και σκιαγραφεί τις νέες προτεραιότητες των ανθρώπων που θέλουν να χτίσουν καριέρα στον χώρο του luxury fashion.

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