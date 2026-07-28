Οι πιο περιζήτητες εταιρείες μόδας για να εργαστεί κανείς το 2026

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πάρχουν οίκοι που εξακολουθούν να καθορίζουν τις τάσεις και άλλοι που αποτελούν το απόλυτο όνειρο για κάθε επαγγελματία της μόδας. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Business of Fashion, η