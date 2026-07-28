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Σούρι Κρουζ: Γιατί η κόρη των Τομ Κρουζ και Κέιτι Χολμς απέρριψε και νομικά το επώνυμο του πατέρα της;
MARIE CLAIRE

Σούρι Κρουζ: Γιατί η κόρη των Τομ Κρουζ και Κέιτι Χολμς απέρριψε και νομικά το επώνυμο του πατέρα της;

Η 20χρονη πλέον ονομάζεται Suri Noelle

Σούρι Κρουζ: Γιατί η κόρη των Τομ Κρουζ και Κέιτι Χολμς απέρριψε και νομικά το επώνυμο του πατέρα της;
Μπορεί η 20χρονη πλέον κόρη των Tom Cruise και Katie Holmes, Suri, να μεγαλώνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά δεν πέρασε απαρατήρητη η απόφασή της να αλλάξει, νομικά, το επώνυμο του πατέρα της και να το κάνει Noelle, επιλέγοντας το μεσαίο όνομα της μητέρας της. Είχε αρχίσει να το χρησιμοποιεί ήδη από το 2024, για την αποφοίτησή της από το λύκειο και κατόπιν στις φοιτητικές εκλογές, ως πρωτοετής στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon στο Πίτσμπουργκ.

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