Η Πανσέληνος Ιουλίου ευνοεί πέντε ζώδια

Πέντε ζώδια ευνοούνται περισσότερο από τις αστρολογικές εξελίξεις την εβδομάδα από τις 27 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2026, καθώς η Πανσέληνος στον Υδροχόο, που κορυφώνεται την Τετάρτη, φέρνει σημαντικές συνειδητοποιήσεις και ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη. Η Πανσέληνος αυτή σας καλεί να ενισχύσετε, πάνω απ’ όλα, τη σχέση που έχετε με τον εαυτό σας. Μόνο όταν φροντίζετε τις δικές σας ανάγκες και νιώθετε συναισθηματικά πλήρεις μπορείτε να προσφέρετε ουσιαστική αγάπη και στήριξη στους ανθρώπους που αγαπάτε.ΚριόςΓια εσάς, η Πανσέληνος στον Υδροχόο λειτουργεί σχεδόν θεραπευτικά, βοηθώντας σας να δείτε καταστάσεις μέσα από μια διαφορετική οπτική. Παράλληλα, σας δίνει την ευκαιρία να εκφράσετε τη συμπονετική και υποστηρικτική πλευρά του χαρακτήρα σας προς φίλους ή συνεργάτες. Μπορεί ο Κρόνος να σας κρατά σε διαρκή εγρήγορση, όμως αυτή η Πανσέληνος μειώνει τις εντάσεις που ίσως υπήρχαν στις σχέσεις σας με τους άλλους. Ακούστε προσεκτικά τους ανθρώπους που αγαπάτε, σταθείτε δίπλα τους και δείξτε έμπρακτα το ενδιαφέρον σας. Ο Δίας αναδεικνύει τη ζεστασιά και τη γενναιοδωρία που εκπέμπετε, ενώ η Πανσέληνος ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτά τα χαρίσματα. Αφήστε την αγάπη να βρει χώρο στη ζωή σας, γιατί η εποχή του Λέοντα σας υπενθυμίζει ότι οι άνθρωποι που εμπιστεύεστε μπορούν να αποτελέσουν το καλύτερο «γιατρικό