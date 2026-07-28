Ένα σπίτι στην Ελβετία κρύβει μια μικρογραφία κυκλαδίτικου νησιού στον κήπο του

Δύο άντρες, οι Michael και Samuel, που στη διάρκεια της ημέρας «δημιουργούμε ψηφιακούς κόσμους για brands και επιχειρήσεις», τη νύχτα αφοσιώνονται στο αγαπημένο τους χόμπι: να δημιουργούν μικρόκοσμους στον κήπο του σπιτιού τους στην Ελβετία. Μέχρι στιγμής έχουν δημιουργήσει ένα «παραμυθένιο χωριό», έναν «γιαπωνέζικο κήπο» και ό,τι αποκαλούν Μικρή Ελλάδα και αποτελεί μικρογραφία κυκλαδίτικου νησιού – με πλακόστρωτα, λευκούς τοίχους με μπλε παράθυρα, βουκαμβίλιες, ακόμα και μια ελληνική ταβέρνα.