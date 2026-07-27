Τζιμ Πάρσονς: Ο «Σέλντον» του «Big Bang Theory» δεν πέρασε πολύ καλά στα γυρίσματα

Μπορεί η κωμική τηλεοπτική σειρά «The Big Bang Theory» να γνώρισε τέτοια επιτυχία ώστε να ανανεωθεί για δώδεκα σεζόν, ωστόσο ένας από τους πρωταγωνιστές της, ο Jim Parsons (Dr Sheldon Cooper), ο χαρακτήρας του οποίου μάλιστα οδήγησε σε μια ακόμα κωμική σειρά για τα παιδικά χρόνια του («Young Sheldon»), δεν πέρασε πολύ καλά, σύμφωνα με τη συνέντευξη που έδωσε σε ένα podcast.