Τζιμ Πάρσονς: Ο «Σέλντον» του «Big Bang Theory» δεν πέρασε πολύ καλά στα γυρίσματα
MARIE CLAIRE

Τζιμ Πάρσονς: Ο «Σέλντον» του «Big Bang Theory» δεν πέρασε πολύ καλά στα γυρίσματα

Παρόλο που αυτό δεν βγήκε προς τα έξω

Τζιμ Πάρσονς: Ο «Σέλντον» του «Big Bang Theory» δεν πέρασε πολύ καλά στα γυρίσματα
Μπορεί η κωμική τηλεοπτική σειρά «The Big Bang Theory» να γνώρισε τέτοια επιτυχία ώστε να ανανεωθεί για δώδεκα σεζόν, ωστόσο ένας από τους πρωταγωνιστές της, ο Jim Parsons (Dr Sheldon Cooper), ο χαρακτήρας του οποίου μάλιστα οδήγησε σε μια ακόμα κωμική σειρά για τα παιδικά χρόνια του («Young Sheldon»), δεν πέρασε πολύ καλά, σύμφωνα με τη συνέντευξη που έδωσε σε ένα podcast.

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