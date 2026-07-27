Τα ωραιότερα ballet flats της φετινής σεζόν
Τα ωραιότερα ballet flats της φετινής σεζόν
Τις τελευταίες σεζόν, η αυξανόμενη δημοτικότητά τους, τα αλλάζει σταθερά από μια τάση που έρχεται και φεύγει σε διαχρονικό must-have στυλ της γκαρνταρόμπας.
Τις τελευταίες σεζόν, η αυξανόμενη δημοτικότητά τους, τα αλλάζει σταθερά από μια τάση που έρχεται και φεύγει σε διαχρονικό must-have στυλ της γκαρνταρόμπας.
Ένα ζευγάρι μπαλαρίνες είναι η απάντηση στα περισσότερα στυλιστικά διλήμματα. Τα παπούτσια που κάποια στιγμή τη δεκαετία του ’40 έκαναν τη μετάβαση από τις αίθουσες χορού στην καθημερινή γκαρνταρόμπα, εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια της μόδας, χωρίς ποτέ να απομακρυνθούν πραγματικά από το προσκήνιο.
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