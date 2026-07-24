Ρεκόρ πωλήσεων για την ομηρική «Οδύσσεια»: Διαφορετικές μεταφράσεις της στην κορυφή των charts
MARIE CLAIRE

Ρεκόρ πωλήσεων για την ομηρική «Οδύσσεια»: Διαφορετικές μεταφράσεις της στην κορυφή των charts

Για πρώτη φορά στην ιστορία του έπους

Ρεκόρ πωλήσεων για την ομηρική «Οδύσσεια»: Διαφορετικές μεταφράσεις της στην κορυφή των charts
Μπορεί το ομηρικό έπος της «Οδύσσειας» να μετρά τρεις χιλιάδες χρόνια ιστορίας, ωστόσο για πρώτη φορά εκτοξεύεται στην κορυφή των διεθνώς charts και συγκεκριμένα του Amazon – με τη βοήθεια της ομώνυμης ταινίας του Christopher Nolan, φυσικά.

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