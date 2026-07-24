Ρεκόρ πωλήσεων για την ομηρική «Οδύσσεια»: Διαφορετικές μεταφράσεις της στην κορυφή των charts

Μπορεί το ομηρικό έπος της «Οδύσσειας» να μετρά τρεις χιλιάδες χρόνια ιστορίας, ωστόσο για πρώτη φορά εκτοξεύεται στην κορυφή των διεθνώς charts και συγκεκριμένα του Amazon – με τη βοήθεια της ομώνυμης ταινίας του Christopher Nolan, φυσικά.