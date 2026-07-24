Σανάε Τακαΐτσι: Η σοκαριστική δήλωση της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας ότι κοιμάται «από μηδέν έως τρεις ώρες» κάθε βράδυ

Αν μια από τις βασικές συστάσεις των γιατρών είναι να κοιμόμαστε καλά, η Γιαπωνέζα πρωθυπουργός Sanae Takaichi φαίνεται να φτάνει στο άλλο άκρο, δηλώνοντας ότι κάθε βράδυ δεν ξεπερνάει τις τρεις ώρες ύπνου. Αυτή την παράξενη και κάπως ανησυχητική ρουτίνα της ήρθε στην επιφάνεια με μια πρόσφατη ανάρτησή της, όπου η ίδια έγραψε ότι στη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου αργίας κατάφερε «να κοιμηθώ για πέντε ώρες, για πρώτη φορά μετά από αιώνες», μια «πρόοδος», όπως πρόσθεσε, σε σχέση με τις «μηδέν έως τρεις ώρες» που κοιμάται κάθε βράδυ.