Τζένιφερ Άνιστον: Κλάματα στο φινάλε του «The Morning Show» (βίντεο)
Τζένιφερ Άνιστον: Κλάματα στο φινάλε του «The Morning Show» (βίντεο)
Στα γυρίσματα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν
Η Jennifer Aniston αποχαιρέτησε το «The Morning Show» με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, όπου οι στιγμές γιορτής εναλλάσσονται με δάκρυα, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, και με αγκαλιές με τους άλλους συντελεστές της τηλεοπτικής σειράς – φυσικά, και τη Reese Witherspoon.
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