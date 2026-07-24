Τζένιφερ Άνιστον: Κλάματα στο φινάλε του «The Morning Show» (βίντεο)

Η Jennifer Aniston αποχαιρέτησε το «The Morning Show» με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, όπου οι στιγμές γιορτής εναλλάσσονται με δάκρυα, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, και με αγκαλιές με τους άλλους συντελεστές της τηλεοπτικής σειράς – φυσικά, και τη Reese Witherspoon.



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