Η ιστορία της 11χρονης που βρέθηκε βιασμένη και δολοφονημένη στη νότια Γαλλία: Βασικός ύποπτος, φίλος του πατέρα της
Η ιστορία της 11χρονης που βρέθηκε βιασμένη και δολοφονημένη στη νότια Γαλλία: Βασικός ύποπτος, φίλος του πατέρα της
Η σοκαριστική υπόθεση αύξησε τις πιέσεις για ενίσχυση της παιδικής προστασίας στη χώρα και οδήγησε στην ψήφιση ενός νομοσχεδίου που προβλέπει ισόβια κάθειρξη για βιαστές ανηλίκων έως 15 ετών
Ένα νέο νομοσχέδιο για την παιδική προστασία υπερψηφίστηκε στη Γαλλία, με 285 ψήφους υπέρ και 84 κατά. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για όσους καταδικάζονται για κατά συρροή βιασμούς ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Το συγκεκριμένο μέτρο, ωστόσο, επικρίθηκε από βουλευτές της Αριστεράς, ότι εστιάζει στην καταστολή για να καλύψει την ανεπάρκεια των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη της σεξουαλικής βίας, για τις έρευνες και την υποστήριξη των θυμάτων.
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