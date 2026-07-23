«Πρόσωπο φερριτίνης»: Τι λέει η όψη μας για την έλλειψη σιδήρου – Και γιατί έχει γίνει γυναικεία επιδημία
«Πρόσωπο φερριτίνης»: Τι λέει η όψη μας για την έλλειψη σιδήρου – Και γιατί έχει γίνει γυναικεία επιδημία
Πολλές φορές η αναιμία παραμένει αδιάγνωστη, αλλά μπορεί να συνδέεται με πολλά συμπτώματα, από την εξάντληση και την τριχόπτωση μέχρι τη δυσκολία συγκέντρωσης και το άγχος
Από τότε που ήμουν μικρή η μητέρα μου φρόντιζε να επισημαίνει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, πόσο «χλωμή» ήμουν, σχόλιο που συνοδευόταν από παρακινήσεις «να τρώω και να κοιμάμαι περισσότερο». Τελικά, μπορεί απλά να είχα το λεγόμενο «πρόσωπο φερριτίνης», όπως είναι ο αδόκιμος μεν, σαφής δε όρος που χρησιμοποιείται σήμερα στο Ίντερνετ για να περιγράψει την όψη όσων έχουν χαμηλή φερριτίνη: χλωμή επιδερμίδα και μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια.
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