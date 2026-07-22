Ο ξέφρενος χορός του Χαβιέ Μπαρδέμ μετά τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026 παρέα με την κόρη του
MARIE CLAIRE

Ο ξέφρενος χορός του Χαβιέ Μπαρδέμ μετά τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026 παρέα με την κόρη του

To video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο ξέφρενος χορός του Χαβιέ Μπαρδέμ μετά τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026 παρέα με την κόρη του
ΟJavier Bardem πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 από την Ισπανία. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε στη συναυλία της Shakira στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όπου διασκέδασε μαζί με την κόρη του λίγες ώρες μετά τη μεγάλη νίκη της εθνικής ομάδας.

 
Σε βίντεο που έγινε viral στα social media, ο Javier Bardem φαίνεται να χορεύει με ενθουσιασμό στους ρυθμούς του τραγουδιού «Dai Dai».

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