Μπλέικ Λάιβλι: Η πρώτη της εμφάνιση μετά τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ, που δεν ήταν καλεσμένη - Πού πήγε

ΗBlake Lively έκανε μία από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της μετά τον γάμο της Taylor Swift με τον Travis Kelce, επιλέγοντας να βρεθεί στις εξέδρες του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπου η Ισπανία επικράτησε της Αργεντινής με 1-0.Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπο από το MetLife Stadium στο Instagram, ποζάροντας μαζί με τις φίλες της Kendall Glazer, Libby Glazer και Emma Gray. Για την περίσταση επέλεξε ένα casual σύνολο με ριγέ πουκάμισο, λευκό τοπ και τζιν.Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τον πολυσυζητημένο γάμο της στενής, μέχρι πρότινος, φίλης της Taylor Swift με τον αστέρα του NFL Travis Kelce.