Έξι παιδιά σε εύπορο προάστιο της Νότιας Καλιφόρνιας διαγνώστηκαν με σπάνιες μορφές καρκίνου
MARIE CLAIRE

Έξι παιδιά σε εύπορο προάστιο της Νότιας Καλιφόρνιας διαγνώστηκαν με σπάνιες μορφές καρκίνου

Στο μικροσκόπιο των αρχών η πιθανή έκθεση σε φυτοφάρμακα.

Έξι παιδιά σε εύπορο προάστιο της Νότιας Καλιφόρνιας διαγνώστηκαν με σπάνιες μορφές καρκίνου
Περισσότερα από δώδεκα παιδιά που ζουν σε εύπορο προάστιο της Νότιας Καλιφόρνιας έχουν διαγνωστεί με σπάνιες μορφές καρκίνου, σύμφωνα με τις οικογένειές τους. Οι αλλεπάλληλες διαγνώσεις έχουν προκαλέσει την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, οι οποίες εξετάζουν εάν η πιθανή έκθεση σε φυτοφάρμακα αποτελεί τον κοινό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα περιστατικά.

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