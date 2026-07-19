Έξι παιδιά σε εύπορο προάστιο της Νότιας Καλιφόρνιας διαγνώστηκαν με σπάνιες μορφές καρκίνου

Π

ερισσότερα από δώδεκα παιδιά που ζουν σε εύπορο προάστιο της Νότιας Καλιφόρνιας έχουν διαγνωστεί με σπάνιες μορφές

, σύμφωνα με τις οικογένειές τους. Οι αλλεπάλληλες διαγνώσεις έχουν προκαλέσει την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, οι οποίες εξετάζουν εάν η πιθανή έκθεση σε φυτοφάρμακα αποτελεί τον κοινό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα περιστατικά.



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