Έξι παιδιά σε εύπορο προάστιο της Νότιας Καλιφόρνιας διαγνώστηκαν με σπάνιες μορφές καρκίνου
Έξι παιδιά σε εύπορο προάστιο της Νότιας Καλιφόρνιας διαγνώστηκαν με σπάνιες μορφές καρκίνου
Στο μικροσκόπιο των αρχών η πιθανή έκθεση σε φυτοφάρμακα.
Στο μικροσκόπιο των αρχών η πιθανή έκθεση σε φυτοφάρμακα.
Περισσότερα από δώδεκα παιδιά που ζουν σε εύπορο προάστιο της Νότιας Καλιφόρνιας έχουν διαγνωστεί με σπάνιες μορφές καρκίνου, σύμφωνα με τις οικογένειές τους. Οι αλλεπάλληλες διαγνώσεις έχουν προκαλέσει την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, οι οποίες εξετάζουν εάν η πιθανή έκθεση σε φυτοφάρμακα αποτελεί τον κοινό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα περιστατικά.
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