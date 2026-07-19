Έπεσε το κινητό σας στο νερό; Το κόλπο με το ρύζι είναι μύθος – Τι συνιστούν οι ειδικοί
MARIE CLAIRE

Έπεσε το κινητό σας στο νερό; Το κόλπο με το ρύζι είναι μύθος – Τι συνιστούν οι ειδικοί

Aν αντιδράσετε γρήγορα και σωστά, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να σώσετε το κινητό σας.

Έπεσε το κινητό σας στο νερό; Το κόλπο με το ρύζι είναι μύθος – Τι συνιστούν οι ειδικοί

Περίπου το 11% των smartphones καταστρέφονται επειδή βράχηκαν. Μια απρόσεκτη στιγμή στο μπάνιο, τον νεροχύτη, την πισίνα ή τη θάλασσα μπορεί να αποδειχθεί μοιραία – όχι μόνο για τη συσκευή, αλλά και για φωτογραφίες, συνομιλίες, κωδικούς και άλλα πολύτιμα δεδομένα. Τα καλά νέα είναι ότι, αν αντιδράσετε γρήγορα και σωστά, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να σώσετε το κινητό σας. Τα πρώτα λεπτά είναι καθοριστικά.

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