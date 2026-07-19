Έπεσε το κινητό σας στο νερό; Το κόλπο με το ρύζι είναι μύθος – Τι συνιστούν οι ειδικοί
Έπεσε το κινητό σας στο νερό; Το κόλπο με το ρύζι είναι μύθος – Τι συνιστούν οι ειδικοί
Aν αντιδράσετε γρήγορα και σωστά, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να σώσετε το κινητό σας.
Aν αντιδράσετε γρήγορα και σωστά, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να σώσετε το κινητό σας.
Περίπου το 11% των smartphones καταστρέφονται επειδή βράχηκαν. Μια απρόσεκτη στιγμή στο μπάνιο, τον νεροχύτη, την πισίνα ή τη θάλασσα μπορεί να αποδειχθεί μοιραία – όχι μόνο για τη συσκευή, αλλά και για φωτογραφίες, συνομιλίες, κωδικούς και άλλα πολύτιμα δεδομένα. Τα καλά νέα είναι ότι, αν αντιδράσετε γρήγορα και σωστά, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να σώσετε το κινητό σας. Τα πρώτα λεπτά είναι καθοριστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα