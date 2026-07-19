Σανδάλια: Τα πέντε στυλ που θα φορέσουμε το καλοκαίρι του 2026
Σανδάλια: Τα πέντε στυλ που θα φορέσουμε το καλοκαίρι του 2026
Πέντε τύποι σανδαλιών, που θα λύσουν κάθε στυλιστικό δίλημμα που μπορεί να φέρουν οι επόμενοι μήνες.
Πέντε τύποι σανδαλιών, που θα λύσουν κάθε στυλιστικό δίλημμα που μπορεί να φέρουν οι επόμενοι μήνες.
Τα σανδάλια είναι το πιο σημαντικό ζευγάρι παπουτσιών που έχουμε στην καλοκαιρινή μας γκαρνταρόμπα. O λόγος; Η ευελιξία τους. Σπάνια ένα ρούχο δεν θα δείξει καλό σε συνδυασμό με ένα ωραίο ζευγάρι φλατ σανδάλια. Σε ουδέτερους ή πιο ζωηρούς τόνους, δίνουν το ενδιαφέρον που χρειάζεται, ενώ χαρίζουν ισορροπία σε ένα πιο εντυπωσιακό σύνολο.
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