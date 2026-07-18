Custard Oats: Το νέο viral πρωινό που μοιάζει με επιδόρπιο αλλά είναι γεμάτο πρωτεΐνη
Custard Oats: Το νέο viral πρωινό που μοιάζει με επιδόρπιο αλλά είναι γεμάτο πρωτεΐνη
Πώς να το φτιάξετε βήμα-βήμα.
Πώς να το φτιάξετε βήμα-βήμα.
Αν μέχρι σήμερα πιστεύατε ότι η βρώμη είναι ένα υγιεινό αλλά μάλλον βαρετό πρωινό, ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσετε. Το TikTok έχει αναδείξει έναν νέο τρόπο να την απολαμβάνουμε, που υπόσχεται πιο βελούδινη υφή, περισσότερη πρωτεΐνη και γεύση που θυμίζει επιδόρπιο. Το όνομά του; Custard Oats.
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