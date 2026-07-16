Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αν Χάθαγουεϊ με Prada
Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αν Χάθαγουεϊ με Prada
Στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στη Νέα Υόρκη.
Στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στη Νέα Υόρκη.
ΗAnne Hathaway κυριολεκτικά έλαμπε στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στη Νέα Υόρκη, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία περιμένει το τρίτο της παιδί, επέλεξε μια ονειρική δημιουργία του οίκου Prada, διακοσμημένη με κρύσταλλα, που αναδείκνυε διακριτικά τη φουσκωμένη κοιλιά της.
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