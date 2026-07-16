Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αν Χάθαγουεϊ με Prada
MARIE CLAIRE

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αν Χάθαγουεϊ με Prada

Στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στη Νέα Υόρκη.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αν Χάθαγουεϊ με Prada
ΗAnne Hathaway κυριολεκτικά έλαμπε στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στη Νέα Υόρκη, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία περιμένει το τρίτο της παιδί, επέλεξε μια ονειρική δημιουργία του οίκου Prada, διακοσμημένη με κρύσταλλα, που αναδείκνυε διακριτικά τη φουσκωμένη κοιλιά της.

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