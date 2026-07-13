Όταν η Sigourney Weaver χαστούκισε τον πατέρα του Shia LaBeouf

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ΟShia LaBeouf μίλησε ανοιχτά για τη συμπεριφορά του πατέρα του, Jeffrey Craig LaBeouf, υποστηρίζοντας ότι είχε απομακρυνθεί από πολλά κινηματογραφικά πλατό επειδή φλέρταρε επίμονα τις γυναίκες του καστ. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι σε μία περίπτωση η Sigourney Weaver τον χαστούκισε εξαιτίας της συμπεριφοράς του.Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια του Fanboy Expo 2026 στο Knoxville του Tennessee, όταν ένας θαυμαστής τον ρώτησε για την εμπειρία του στα γυρίσματα του Charlie’s Angels: Full Throttle δίπλα στις Cameron Diaz και Lucy Liu.Ο ηθοποιός θυμήθηκε ότι εκείνη την περίοδο ο πατέρας του είχε μόλις αποφυλακιστεί και τον συνόδευε στα γυρίσματα.«Ο πατέρας μου είχε μόλις βγει από τη φυλακή και βρεθήκαμε σε ένα πλατό γεμάτο όμορφες γυναίκες. Δεν ήταν καλή ιδέα», είπε χαρακτηριστικά.Σύμφωνα με τον Shia LaBeouf, ο πατέρας του φλέρταρε συνεχώς τις τρεις πρωταγωνίστριες της ταινίας, δηλαδή τις Cameron Diaz, Lucy Liu και Drew Barrymore.Ιδιαίτερα η Lucy Liu, όπως υποστήριξε, δεν άντεχε την παρουσία του. «Η Lucy Liu δεν τον άντεχε καθόλου. Όμως ήταν ο πατέρας μου και βρισκόταν συνέχεια μαζί μου. Θυμάμαι ότι έκανε μεγάλους κύκλους γύρω από το τροχόσπιτό μου για να τον αποφεύγει», είπε, προσθέτοντας ότι η ηθοποιός «δεν ήθελε να βρίσκεται κοντά του, γιατί εκείνος της σφύριζε συνεχώς».Ο Shia LaBeouf ανέφερε ότι παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στα γυρίσματα της ταινίας Holes, επίσης το 2003.«Ο πατέρας μου έχει απομακρυνθεί από πάρα πολλά πλατό. Μία φορά φλέρταρε τη Sigourney Weaver και εκείνη τον χαστούκισε στα γυρίσματα του Holes. Αυτό είναι από τα πράγματα που θυμάμαι περισσότερο από εκείνη την περίοδο», είπε.Ο ηθοποιός ήταν έφηβος όταν συμμετείχε τόσο στο Charlie’s Angels: Full Throttle όσο και στο Holes.Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Jeffrey Craig LaBeouf, που εργαζόταν ο ζογκλέρ για να στηρίξει τον εαυτό του και την οικογένεια και είχε υπηρετήσει στον πόλεμο του Βιετνάμ, είχε καταδικαστεί το 1981 για απόπειρα βιασμού και αποφυλακίστηκε το 1983. Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Aaron Gell το 2019 είχε δηλώσει ότι είχε καταδικαστεί για απόπειρα βιασμού και το όνομά του είχε καταχωρηθεί στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων βάσει του Megan’s Law. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι τη νύχτα του περιστατικού βρισκόταν σε κατάσταση πλήρους μέθης και δεν θυμόταν τι είχε συμβεί.