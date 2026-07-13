Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει μια μεγάλη ευκαιρία για αυτά ζώδια
Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει μια μεγάλη ευκαιρία για αυτά ζώδια
Μέχρι τις 23 Ιουλίου.
Ο ανάδρομος Ερμής έχει πλέον φτάσει στο μέσο της πορείας του και, παρότι η συγκεκριμένη αστρολογική περίοδος έχει αποκτήσει μάλλον κακή φήμη, για τέσσερα ζώδια αποτελεί την αφορμή για μια σημαντική ευκαιρία. Ο πλανήτης της επικοινωνίας θα επιστρέψει σε ορθή πορεία στις 23 Ιουλίου και μέχρι τότε η συγκυρία ευνοεί την ενδοσκόπηση και την επαναξιολόγηση. Καθώς κινείται στον Καρκίνο, ο ανάδρομος Ερμής αποτελεί μια εξαιρετική περίοδο για να έρθετε σε επαφή με ό,τι σας θρέφει συναισθηματικά και αναζωογονεί το πνεύμα σας. Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας και παρατηρήστε τι είναι αυτό που σας χαρίζει πραγματική χαρά. Αυτή η διαδικασία μπορεί να σας οδηγήσει σε μια νέα και πολλά υποσχόμενη ευκαιρία.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα