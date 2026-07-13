Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει μια μεγάλη ευκαιρία για αυτά ζώδια

Ο ανάδρομος Ερμής έχει πλέον φτάσει στο μέσο της πορείας του και, παρότι η συγκεκριμένη αστρολογική περίοδος έχει αποκτήσει μάλλον κακή φήμη, για τέσσερα ζώδια αποτελεί την αφορμή για μια σημαντική ευκαιρία. Ο πλανήτης της επικοινωνίας θα επιστρέψει σε ορθή πορεία στις 23 Ιουλίου και μέχρι τότε η συγκυρία ευνοεί την ενδοσκόπηση και την επαναξιολόγηση. Καθώς κινείται στον Καρκίνο, ο ανάδρομος Ερμής αποτελεί μια εξαιρετική περίοδο για να έρθετε σε επαφή με ό,τι σας θρέφει συναισθηματικά και αναζωογονεί το πνεύμα σας. Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας και παρατηρήστε τι είναι αυτό που σας χαρίζει πραγματική χαρά. Αυτή η διαδικασία μπορεί να σας οδηγήσει σε μια νέα και πολλά υποσχόμενη ευκαιρία.