Το πιο cool καρέ του φετινού καλοκαιριού ήρθε κατευθείαν από τα 90s
Το πιο cool καρέ του φετινού καλοκαιριού ήρθε κατευθείαν από τα 90s
Ακούει στο όνομα Ηeartthrob Bob.
Όσο αυξάνονται οι θερμοκρασίες, τόσο αυξάνεται και η ζήτηση για πιο κοντά κουρέματα. Το καρέ είναι δημοφιλές εδώ και αρκετές σεζόν, αλλά αυτή τη στιγμή η πιο cool εκδοχή του ακούει στο όνομα heartthrob bob, aka το καρέ του ‘καρδιοκατακτητή”.
Ο όρος αυτός έχει μείνει στην ιστορία από τη δεκαετία του 1990, όταν πολλοί διάσημοι καρδιοκατακτητές της εποχής είχαν ένα συγκεκριμένο στιλ μαλλιών. Σκεφτείτε τον Leonardo di Caprio, τον Johnny Depp και τον Brad Pitt, στις αρχές της καριέρας τους με το χαρακτηριστικό messy, χτενισμένο προς τα πίσω look στα μαλλιά τους.
Ο όρος αυτός έχει μείνει στην ιστορία από τη δεκαετία του 1990, όταν πολλοί διάσημοι καρδιοκατακτητές της εποχής είχαν ένα συγκεκριμένο στιλ μαλλιών. Σκεφτείτε τον Leonardo di Caprio, τον Johnny Depp και τον Brad Pitt, στις αρχές της καριέρας τους με το χαρακτηριστικό messy, χτενισμένο προς τα πίσω look στα μαλλιά τους.
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