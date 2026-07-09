ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστός ο διάδρομος του αεροδρομίου της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16

Το πιο cool καρέ του φετινού καλοκαιριού ήρθε κατευθείαν από τα 90s
MARIE CLAIRE

Το πιο cool καρέ του φετινού καλοκαιριού ήρθε κατευθείαν από τα 90s

Ακούει στο όνομα Ηeartthrob Bob.

Το πιο cool καρέ του φετινού καλοκαιριού ήρθε κατευθείαν από τα 90s
Όσο αυξάνονται οι θερμοκρασίες, τόσο αυξάνεται και η ζήτηση για πιο κοντά κουρέματα. Το καρέ είναι δημοφιλές εδώ και αρκετές σεζόν, αλλά αυτή τη στιγμή η πιο cool εκδοχή του ακούει στο όνομα heartthrob bob, aka το καρέ του ‘καρδιοκατακτητή”.

 
 
Ο όρος αυτός έχει μείνει στην ιστορία από τη δεκαετία του 1990, όταν πολλοί διάσημοι καρδιοκατακτητές της εποχής είχαν ένα συγκεκριμένο στιλ μαλλιών. Σκεφτείτε τον Leonardo di Caprio, τον Johnny Depp και τον Brad Pitt, στις αρχές της καριέρας τους με το χαρακτηριστικό messy, χτενισμένο προς τα πίσω look στα μαλλιά τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης