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Το μυστικό για πιο φωτεινό βλέμμα δεν είναι το concealer αλλά ένα προϊόν που δεν θα μαντεύαμε ποτέ
MARIE CLAIRE

Το μυστικό για πιο φωτεινό βλέμμα δεν είναι το concealer αλλά ένα προϊόν που δεν θα μαντεύαμε ποτέ

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Το μυστικό για πιο φωτεινό βλέμμα δεν είναι το concealer αλλά ένα προϊόν που δεν θα μαντεύαμε ποτέ
Το concealer θεωρείται εδώ και χρόνια το απόλυτο προϊόν για να φωτίσουμε την περιοχή κάτω από τα μάτια και να κάνουμε το βλέμμα να δείχνει πιο φωτεινό. Ωστόσο, μια νέα τάση που κερδίζει συνεχώς έδαφος στα social media έρχεται να αμφισβητήσει αυτή τη συνήθεια, βάζοντας το highlighter στο επίκεντρο του eye makeup. Στόχος δεν είναι η απόλυτη κάλυψη, αλλά ένα πιο φωτεινό και ξεκούραστο βλέμμα που δείχνει φυσικό, χωρίς πολλές στρώσεις προϊόντων.

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