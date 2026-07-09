Η Πενέλοπε Κρουζ για την περιεμμηνόπαυση: «Μου έλεγαν, πρέπει να έχει γίνει λάθος στις ορμονικές εξετάσεις»

H Penelope Cruz και η Olivia Wilde είχαν μια συζήτηση στη σειρά βίντεο Truth Serum («O Ορός της Αλήθειας»), όπου υπέβαλαν «δύσκολες» ερωτήσεις η μια στην άλλη, για θέματα που ακόμα και σήμερα μπορεί να θεωρούνται ταμπού. Ένα από αυτά είναι η περιεμμηνόπαυση, για την οποία η Wilde ρώτησε την Cruze: «Ποιο είναι το κομμάτι της για το οποίο μιλούν λιγότερο;».