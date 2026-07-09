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Η Πενέλοπε Κρουζ για την περιεμμηνόπαυση: «Μου έλεγαν, πρέπει να έχει γίνει λάθος στις ορμονικές εξετάσεις»
MARIE CLAIRE

Η Πενέλοπε Κρουζ για την περιεμμηνόπαυση: «Μου έλεγαν, πρέπει να έχει γίνει λάθος στις ορμονικές εξετάσεις»

Η προσωπική εμπειρία της, όπως τη μοιράστηκε με την Olivia Wilde

Η Πενέλοπε Κρουζ για την περιεμμηνόπαυση: «Μου έλεγαν, πρέπει να έχει γίνει λάθος στις ορμονικές εξετάσεις»
H Penelope Cruz και η Olivia Wilde είχαν μια συζήτηση στη σειρά βίντεο Truth Serum («O Ορός της Αλήθειας»), όπου υπέβαλαν «δύσκολες» ερωτήσεις η μια στην άλλη, για θέματα που ακόμα και σήμερα μπορεί να θεωρούνται ταμπού. Ένα από αυτά είναι η περιεμμηνόπαυση, για την οποία η Wilde ρώτησε την Cruze: «Ποιο είναι το κομμάτι της για το οποίο μιλούν λιγότερο;».

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