Η Πενέλοπε Κρουζ για την περιεμμηνόπαυση: «Μου έλεγαν, πρέπει να έχει γίνει λάθος στις ορμονικές εξετάσεις»
Η Πενέλοπε Κρουζ για την περιεμμηνόπαυση: «Μου έλεγαν, πρέπει να έχει γίνει λάθος στις ορμονικές εξετάσεις»
Η προσωπική εμπειρία της, όπως τη μοιράστηκε με την Olivia Wilde
H Penelope Cruz και η Olivia Wilde είχαν μια συζήτηση στη σειρά βίντεο Truth Serum («O Ορός της Αλήθειας»), όπου υπέβαλαν «δύσκολες» ερωτήσεις η μια στην άλλη, για θέματα που ακόμα και σήμερα μπορεί να θεωρούνται ταμπού. Ένα από αυτά είναι η περιεμμηνόπαυση, για την οποία η Wilde ρώτησε την Cruze: «Ποιο είναι το κομμάτι της για το οποίο μιλούν λιγότερο;».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα