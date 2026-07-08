Η Τζούλια Ρόμπερτς δημοσίευσε μια selfie με τον σύζυγό της για την 24η επέτειο του γάμου τους

Η Julia Roberts τίμησε την 24η επέτειο του γάμου της με τον σύζυγό της, Danny Moder, με μια σπάνια προσωπική ανάρτηση στο Instagram.Η ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία γέρνει τρυφερά στον ώμο του συζύγου της, ενώ και οι δύο φορούν γυαλιά ηλίου κάτω από το έντονο φως του ήλιου.Στη λεζάντα έγραψε: «Είκοσι τέσσερα. Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα».Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 4 Ιουλίου του 2002, σε μια ιδιωτική τελετή στο ράντσο της Roberts στο Taos του New Mexico. Είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα της ταινίας The Mexican, όπου πρωταγωνιστούσαν η Julia Roberts και ο Brad Pitt, ενώ ο Danny Moder εργαζόταν ως διευθυντής φωτογραφίας.Παρότι η ηθοποιός ήταν ήδη μία από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ και ο Moder εργαζόταν κυρίως πίσω από τις κάμερες, οι δυο τους συνδέθηκαν μέσα από την κοινή αγάπη τους για τον κινηματογράφο, το σερφ και έναν πιο οικολογικό τρόπο ζωής. Το σπίτι τους στο Malibu, έκτασης περίπου 560 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει ηλιακά πάνελ, θερμοκήπια και κυψέλες μελισσών, αντανακλώντας το ενδιαφέρον τους για τη βιωσιμότητα.