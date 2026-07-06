«My happy place»: Οι νέες φωτογραφίες της Κέιτ Χάντσον από τη Σκιάθο

Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες η Kate Hudson, η οποία αφού επισκέφθηκε την Αθήνα, συνεχίζει τις διακοπές της στη Σκιάθο. Μετά τις φωτογραφίες που μοιράστηκε στις οποίες την είδαμε με τα παιδιά και τον σύντροφό της να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα στην αθηναϊκή ριβιέρα, η ηθοποιός μας δείχνει μέσα από το Instagram της πώς περνά στο όμορφο νησί των Σποράδων.Σε μια νέα ανάρτηση με στιγμιότυπα βλέπουμε την ίδια με μαύρο μπικίνι να ετοιμάζεται να βουτήξει στα δροσερά νερά και τα παιδιά της να απολαμβάνουν τη βόλτα με το σκάφος στη θάλασσα. Σε άλλη φωτογραφία ποζάρει με τον σύντροφο και την κόρη τους με θέα τη Σκιάθο. Στη λεζάντα γράφει: «Το χαρούμενο μέρος μου».