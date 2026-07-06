Big shorts: Όλα τα στυλ που θέλουμε στην καλοκαιρινή μας γκαρνταρόμπα
Τα λατρεύουμε τόσο στις πιο κομψές παραλλαγές τους, όσο και στις πιο casual εκδόσεις τους.
Τα λατρεύουμε τόσο στις πιο κομψές παραλλαγές τους, όσο και στις πιο casual εκδόσεις τους.
Ηβερμούδα ή αλλιώς big shorts, είναι και φέτος στη μόδα προσδίδοντας στο καλοκαίρι του 2026, άνεση και ελαφρότητα. Με μήκος έως το γόνατο περίπου και με αυτή τη χαλαρή διάθεση που μας κάνει να νιώθουμε ότι κάνουμε διακοπές ακόμα κι βρισκόμαστε στην πόλη είναι ιδανική για να μας προσφέρει την άνεση που μας αξίζει τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου, ενώ έρχεται σε πολλά διαφορετικά στυλ έτοιμα να ικανοποιήσουν ακόμα και τα πιο διαφορετικά γούστα. Με λίγα λόγια είναι το τέλειο παντελόνι για να φοράμε από τώρα μέχρι και τον Σεπτέμβριο.
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