Βενεζουέλα: Αγόρι τριών ετών ανασύρθηκε ζωντανό έξι ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς

Ένα αγόρι τριών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια έξι ημέρες μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με διασώστες από την Ιορδανία που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.Το παιδί, που ονομάζεται Kleiber Moran, εντοπίστηκε στα συντρίμμια στην πολιτεία La Guaira. Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Delcy Rodríguez, χαρακτήρισε τη διάσωσή του «πηγή ελπίδας για τον λαό μας».Οι Ιορδανοί διασώστες ανέφεραν ότι του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, Jorge Rodríguez, νοσηλεύεται στο Caracas και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.Η διάσωση πραγματοποιήθηκε έξι ημέρες μετά το κρίσιμο πρώτο 72ωρο, διάστημα κατά το οποίο οι ειδικοί θεωρούν ότι οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων κάτω από τα ερείπια είναι σημαντικά μικρότερες.