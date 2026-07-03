Γιατί οι ποδοσφαιριστές κρατάνε τις καλύτερες τσάντες της σεζόν;
Γιατί οι ποδοσφαιριστές κρατάνε τις καλύτερες τσάντες της σεζόν;
Στο πρώτο επεισόδιο του The Reflex: And just like that, οι άνδρες φοράνε όλες τις τσάντες των ονείρων μας
Καλωσορίσατε στο The Reflex, το νέο vidcast του Marie Claire για τη μόδα, το στιλ, την ποπ κουλτούρα και όλα όσα αξίζουν μια δεύτερη ματιά.
Σε κάθε επεισόδιο, η Editor-in-Chief του Marie Claire, Γαλάτεια Λασκαράκη, υποδέχεται στο στούντιο έναν ξεχωριστό καλεσμένο και μαζί αποκωδικοποιούν τις τάσεις, τα πρόσωπα και τα πολιτισμικά φαινόμενα που διαμορφώνουν τη σύγχρονη πραγματικότητα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Σε κάθε επεισόδιο, η Editor-in-Chief του Marie Claire, Γαλάτεια Λασκαράκη, υποδέχεται στο στούντιο έναν ξεχωριστό καλεσμένο και μαζί αποκωδικοποιούν τις τάσεις, τα πρόσωπα και τα πολιτισμικά φαινόμενα που διαμορφώνουν τη σύγχρονη πραγματικότητα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
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