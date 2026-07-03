Γιατί οι ποδοσφαιριστές κρατάνε τις καλύτερες τσάντες της σεζόν;

Καλωσορίσατε στο The Reflex, το νέο vidcast του Marie Claire για τη μόδα, το στιλ, την ποπ κουλτούρα και όλα όσα αξίζουν μια δεύτερη ματιά.Σε κάθε επεισόδιο, η Editor-in-Chief του Marie Claire, Γαλάτεια Λασκαράκη, υποδέχεται στο στούντιο έναν ξεχωριστό καλεσμένο και μαζί αποκωδικοποιούν τις τάσεις, τα πρόσωπα και τα πολιτισμικά φαινόμενα που διαμορφώνουν τη σύγχρονη πραγματικότητα.