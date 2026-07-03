Γιατί οι ποδοσφαιριστές κρατάνε τις καλύτερες τσάντες της σεζόν;
MARIE CLAIRE

Γιατί οι ποδοσφαιριστές κρατάνε τις καλύτερες τσάντες της σεζόν;

Στο πρώτο επεισόδιο του The Reflex: And just like that, οι άνδρες φοράνε όλες τις τσάντες των ονείρων μας

Γιατί οι ποδοσφαιριστές κρατάνε τις καλύτερες τσάντες της σεζόν;
Καλωσορίσατε στο The Reflex, το νέο vidcast του Marie Claire για τη μόδα, το στιλ, την ποπ κουλτούρα και όλα όσα αξίζουν μια δεύτερη ματιά.

Σε κάθε επεισόδιο, η Editor-in-Chief του Marie Claire, Γαλάτεια Λασκαράκη, υποδέχεται στο στούντιο έναν ξεχωριστό καλεσμένο και μαζί αποκωδικοποιούν τις τάσεις, τα πρόσωπα και τα πολιτισμικά φαινόμενα που διαμορφώνουν τη σύγχρονη πραγματικότητα.

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