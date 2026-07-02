Η Αμάλ Κλούνεϊ επέλεξε Zeus+Δione στο Saint-Tropez
Η Αμάλ Κλούνεϊ επέλεξε Zeus+Δione στο Saint-Tropez
Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που η Amal εξέφρασε στη Δήμητρα Κολοτούρα τη χαρά της που βλέπει μια γυναίκα να ηγείται μιας διεθνώς αναπτυσσόμενης εταιρείας, πιστής στις αξίες της.
Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που η Amal εξέφρασε στη Δήμητρα Κολοτούρα τη χαρά της που βλέπει μια γυναίκα να ηγείται μιας διεθνώς αναπτυσσόμενης εταιρείας, πιστής στις αξίες της.
Το Zeus+Δione κάνει ένα ακόμη δυναμικό βήμα στη διεθνή του πορεία, εγκαινιάζοντας τη νέα του συνεργασία με το εμβληματικό Cabana Bambou στο Saint-Tropez, όπου η συλλογή του ελληνικού luxury brand θα φιλοξενείται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
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