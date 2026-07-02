Η Αμάλ Κλούνεϊ επέλεξε Zeus+Δione στο Saint-Tropez

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που η Amal εξέφρασε στη Δήμητρα Κολοτούρα τη χαρά της που βλέπει μια γυναίκα να ηγείται μιας διεθνώς αναπτυσσόμενης εταιρείας, πιστής στις αξίες της.