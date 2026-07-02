Η Chanel εξαγοράζει τον ιστορικό οίκο Charvet
Η Chanel εξαγοράζει τον ιστορικό οίκο Charvet
Ανάμεσα στους πελάτες τoυ συγκαταλέγονται ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Winston Churchill, ο Charles de Gaulle και η Coco Chanel, ενώ σήμερα παραμένει αγαπημένη επιλογή ανθρώπων όπως ο David Beckham και η Sofia Coppola.
Ανάμεσα στους πελάτες τoυ συγκαταλέγονται ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Winston Churchill, ο Charles de Gaulle και η Coco Chanel, ενώ σήμερα παραμένει αγαπημένη επιλογή ανθρώπων όπως ο David Beckham και η Sofia Coppola.
Ένα από τα πιο ιστορικά ονόματα της γαλλικής πολυτέλειας περνά σε νέα εποχή. Η Chanel εξαγόρασε τη Charvet, τον παλαιότερο οίκο εξειδικευμένο στην κατασκευή πουκαμίσων παγκοσμίως, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ανεξάρτητης πορείας 188 ετών.
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