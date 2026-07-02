Η Chanel εξαγοράζει τον ιστορικό οίκο Charvet

Ανάμεσα στους πελάτες τoυ συγκαταλέγονται ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Winston Churchill, ο Charles de Gaulle και η Coco Chanel, ενώ σήμερα παραμένει αγαπημένη επιλογή ανθρώπων όπως ο David Beckham και η Sofia Coppola.