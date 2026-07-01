Μπλέικ Λάιβλι: Τώρα ζητά αποζημίωση 8 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Τζάστιν Μπαλντόνι για τα δικαστικά έξοδα
MARIE CLAIRE

Μπλέικ Λάιβλι: Τώρα ζητά αποζημίωση 8 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Τζάστιν Μπαλντόνι για τα δικαστικά έξοδα

Δεν έχει τέλος η δικαστική διαμάχη τους

Μπλέικ Λάιβλι: Τώρα ζητά αποζημίωση 8 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Τζάστιν Μπαλντόνι για τα δικαστικά έξοδα
Μετά τον διακανονισμό μεταξύ των Blake Lively και Justin Baldoni και το υποτιθέμενο τέλος της μακροχρόνιας δικαστικής διαμάχης των συντελεστών της πρωταγωνίστριας και αντίστοιχα του πρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της ταινίας «It Ends With Us», φαίνεται να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, καθώς η Blake Lively ζητά, τώρα, αποζημίωση 8 εκατομμυρίων δολαρίων από εκείνον για τα δικαστικά έξοδά της.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης