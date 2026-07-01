Μπλέικ Λάιβλι: Τώρα ζητά αποζημίωση 8 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Τζάστιν Μπαλντόνι για τα δικαστικά έξοδα
Μπλέικ Λάιβλι: Τώρα ζητά αποζημίωση 8 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Τζάστιν Μπαλντόνι για τα δικαστικά έξοδα
Δεν έχει τέλος η δικαστική διαμάχη τους
Μετά τον διακανονισμό μεταξύ των Blake Lively και Justin Baldoni και το υποτιθέμενο τέλος της μακροχρόνιας δικαστικής διαμάχης των συντελεστών της πρωταγωνίστριας και αντίστοιχα του πρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της ταινίας «It Ends With Us», φαίνεται να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, καθώς η Blake Lively ζητά, τώρα, αποζημίωση 8 εκατομμυρίων δολαρίων από εκείνον για τα δικαστικά έξοδά της.
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