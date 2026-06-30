Η Άνα ντε Άρμας φοράει το ολοκαίνουργιο Color Blossom Watch της Louis Vuitton
MARIE CLAIRE

Η Άνα ντε Άρμας φοράει το ολοκαίνουργιο Color Blossom Watch της Louis Vuitton

Φωτογραφημένο από το δίδυμο Inez & Vinoodh, το νέο ρολόι έρχεται να εμπλουτίσει το διαρκώς εξελισσόμενο σύμπαν της συλλογής Color Blossom.

Η Άνα ντε Άρμας φοράει το ολοκαίνουργιο Color Blossom Watch της Louis Vuitton
ΗLouis Vuitton διευρύνει την εμβληματική συλλογή υψηλής κοσμηματοποιίας Color Blossom με το νέο Color Blossom Watch, ένα ρολόι που ισορροπεί ανάμεσα στην υψηλή ωρολογοποιία και το κόσμημα, αποπνέοντας θηλυκότητα και διαχρονική κομψότητα.

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