Η Άνα ντε Άρμας φοράει το ολοκαίνουργιο Color Blossom Watch της Louis Vuitton
Η Άνα ντε Άρμας φοράει το ολοκαίνουργιο Color Blossom Watch της Louis Vuitton
Φωτογραφημένο από το δίδυμο Inez & Vinoodh, το νέο ρολόι έρχεται να εμπλουτίσει το διαρκώς εξελισσόμενο σύμπαν της συλλογής Color Blossom.
Φωτογραφημένο από το δίδυμο Inez & Vinoodh, το νέο ρολόι έρχεται να εμπλουτίσει το διαρκώς εξελισσόμενο σύμπαν της συλλογής Color Blossom.
ΗLouis Vuitton διευρύνει την εμβληματική συλλογή υψηλής κοσμηματοποιίας Color Blossom με το νέο Color Blossom Watch, ένα ρολόι που ισορροπεί ανάμεσα στην υψηλή ωρολογοποιία και το κόσμημα, αποπνέοντας θηλυκότητα και διαχρονική κομψότητα.
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