Μέρι - Κέιτ και Άσλεϊ Όλσεν: Η οικογενειακή φωτογραφία στον γάμο του αδερφού τους - Πώς είναι σήμερα

Αυτό είναι ένα καλοκαίρι γεμάτο γιορτές για τις δίδυμες Olsen. Η Mary-Kate και η Ashley Olsen βρέθηκαν στο γάμο του αδελφού τους, Trent Olsen. Σε μια ανάρτηση στο Instagram,στις 25 Ιουνίου, που μοιράστηκαν ο Trent Olsen και η σύζυγός του, Alexis Armistead, φαίνονται οι δύο αδερφές να ποζάρουν μαζί με τη νέα τους οικογένεια για μια ομαδική φωτογραφία.Η Ashley Olsen στάθηκε κοντά στη νύφη και η αδερφή της στάθηκε ανάμεσα στον σύζυγο της Ashley, Louis Eisner, και τον πατέρα τους, David Olsen. Όσον αφορά την ενδυμασία τους για τον γάμο, οι σχεδιάστριες της The Row επέλεξαν κομψές, ολόμαυρες στολές. «Οικογένεια 🤍», έγραψε η Armistead στη λεζάντα της ανάρτησης.